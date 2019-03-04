ABD’li aktör Luke Perry hayatını kaybetti
Beverly Hills 90210 (Evimiz Hollywood’da) dizisiyle tanınan ABD’li oyuncu Luke Perry 52 yaşında hayatını kaybetti.04 Mart 2019 Pazartesi 22:06
Beverly Hills 90210 (Evimiz Hollywood’da) dizisiyle tanınan ABD’li oyuncu Luke Perry 52 yaşında hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta geçirdiği felç sonucu hastaneye kaldırılan ünlü aktör Luke Perry California’da hayatını kaybetti.
Luke Perry, Riverdale dizisinin çekimleri için bulunduğu Los Angeles’ta Çarşamba günü hastaneye kaldırılmıştı.
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