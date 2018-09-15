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ABD'li aktivistten Esed'e sert sözler!

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen Esed karşıtı protestolarda konuşan Suriye asıllı ABD'li aktivist, katil Esed'e 'pes etmeyeceğiz' mesajı verdi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 21:02
ABD'li aktivistten Esed'e sert sözler!

Suriye’nin İdlib kentinde gerçekleştirilen gösterilere katılan Suriye asıllı ABD’li bir aktivist, "Bizim açık bir mesajımız var; müzakere etmeyeceğiz, affetmeyeceğiz, Esad gibi bir cani ile uzlaşmayacağız” dedi.

Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen Esad karşıtı protestolara katılan Suriye asıllı ABD’li aktivist Rania Kisar, gösterilere katılan kalabalığı kayda alarak Esad rejimine bir mesaj gönderdi. Kisar çektiği videoda, “Yüzlerce binlerce kadın, çocuk, İdlib’deki herkes burada. Bizim açık bir mesajımız var; müzakere etmeyeceğiz, affetmeyeceğiz, Esad gibi bir cani ile uzlaşmayacağız” dedi. 

"BİZ DEVAM EDECEĞİZ"

Daha sonra kalabalıktan yükselen seslere dikkat çeken Kisar, “ Hepimiz Esad’ın gitmesini istiyoruz. Buraya kulak verin; ne yaparsanız yapın, silahlarınız ile ne kadar ileri giderseniz gidin, kaçımızı öldürürseniz öldürün biz devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Kisar videonun sonunda ise Beşar Esad’a yönelik mesajını yenileyerek “Yemin ediyorum ki bir kadın ya da bir çocuk hayatta kaldığı sürece sen düşeceksin” ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 21:02
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