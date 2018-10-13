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ABD'li ajan Brunson'ı taşıyan uçak, Almanya'ya iniş yaptı

İzmir'de, FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD'li ajan Brunson'ın Almanya'ya ulaştığı açıklandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:01
ABD'li ajan Brunson'ı taşıyan uçak, Almanya'ya iniş yaptı

Fox News'in haberine göre, Brunson'ı taşıyan uçak, günün ilk saatlerinde Almanya'ya iniş yaptı. Haberde, Brunson'un ülkesi ABD'ye gitmeden önce Almanya'da sağlık kontrolünden geçirileceği kaydedildi.

Uçağın Almanya'ya inmesinin ardından, Brunson'In ABD'ye ait Ramstein Hava Üssü'ne götürüldüğü kaydedildi.

ABD BAYRAĞINI ÖPTÜ

Amerikan rahibi karşılayan ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell'in paylaştığı fotoğrafta, Brunson'ın ABD bayrağı öptüğü görüldü.

Sağlık testlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda Brunson'un yerel saatle 12:00 civarında ABD'ye ulaşması bekleniyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 09:01
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