ABD'in sinsi planı! DEAŞ'lı teröristleri askeri üslerine taşınıyor

Suriye’deki PKK-DEAŞ devir teslim tiyatrosu sona eriyor. ABD, işgal için araç olarak kullandığı terör örgütlerinin birinden vazgeçmek üzere. PKK/PYD’nin DEAŞ’a karşı ‘kesin bir zafer’ kazandığı iddiasıyla terörist müttefikinin imajını parlatmaya hazırlanan Beyaz Saray, bir yandan Türkiye’nin operasyonunu engellemek için Suriye kuzeyinde Avrupa gücü konuşlandırmaya uğraşırken bir yandan da Deyrizor güneyinde teslim aldığı DEAŞ’lıları kamyonlarla Pentagon üslerine taşıyıp onları koruma altına alıyor. Deyrizor’a bağlı Bagoz beldesinde ele geçirilen 500’e yakın DEAŞ’lı, ABD ve PKK ile tahliye pazarlığı yapıyor.

Pazarlık masası

Bölgeden alınan bilgilere göre, silahlarını bırakarak teslim olan DEAŞ’lı teröristlerle aileleri, Deyrizor’da ABD’nin kullandığı el-Ömer üssüne götürüldü. Nakliyeyi bizzat PKK üyeleri gerçekleştirdi. İntikal öncesi DEAŞ üyeleriyle Bagoz beldesinde pazarlığa oturan ABD askerleriyle PKK’lılar, örgütün elinde bulunduğu iddia edilen 3,5 ton altının teslim edilmesi karşılığında DEAŞ’a, “Bazılarınızı sahte pasaportlarla istediğiniz ülkeye götürebiliriz” teklifinde bulundu. Sıkı pazarlığa sahne olan toplantıya DEAŞ’ın sözde emirlerinden Ebu Ayşe Cezairi, PKK’nın sözde bölge sorumlusu ‘Roni’ kod adlı terörist ve biri yüzbaşı rütbesinde olmak üzere bazı ABD askerleri katıldı.

80 kişi için garanti verin

Amerikalıların direktifiyle DEAŞ’a teklifte bulunan PKK elebaşı Roni, “En az 3,5 ton altın istiyoruz. Bize kasanın yerini söyleyin. Taleplerimizi kabul ederseniz üst düzey DEAŞ’lıların isimleri yakalama listelerinde hiçbir zaman yer almaz. Onları farklı ülkelere sahte pasaportlarla sokabiliriz” dedi. Bunun üzerine DEAŞ’lı Ebu Ayşe Cezairi, ilk etapta örgüt üyesi 80 kişi için ABD-PKK’dan garanti istedi. Bagoz’da 80 kişi haricinde 400’ün üzerinde DEAŞ’lı bulunduğunu ifade eden Cezairi, farklı ülkelere sahte pasaportlarla götürülmeyecek örgüt üyelerinin ise ‘uluslararası denetime açık şekilde yargılanmasını’ talep etti. “PKK mahkemesi istemiyoruz. Uluslararası mahkeme istiyoruz” diyen Cezairi, örgütteki kadın ve çocukların yargılama sonrası en geç bir yıl içerisinde serbest bırakılıp ülkelerine teslim edilmesini istedi.

2017 Kasım’ında DEAŞ’lılar ABD askerleri ve PKK’lı teröristlerin gözetiminde Rakka’dan ‘güvenle’ tahliye edilmişti.

İdlib’e taşıyalım

Bu taleplere PKK’lı Roni’nin cevabı ise şöyle oldu: “DEAŞ’ın ithal militanlarını (yabancıları) İdlib’e götürelim. Bu konuda rejimle de anlaşıldı, zorluk çıkartmayacaklarına dair güvence verdiler. DEAŞ içindeki yabancıların hepsini İdlib’de bir noktaya bırakabiliriz.” Bu isteğe çekinceli kalan Cezairi de “İdlib’e gitmek isteyenler gitsin. Ama bizi Irak’a gönderin. Irak’ta şehir merkezine, olmazsa çöle bırakabilirsiniz” dedi. Kaynaklar, PKK’nın ayrıca Rakka ve Deyrizor’da canlı bomba eylemi yapmamaları için DEAŞ’tan garanti aldığını söylüyor. Özellikle yabancı DEAŞ’lıların sevk edilecekleri yeni yerlerinde ‘hücre’ şeklinde yapılanmalarını isteyen PKK, Türkiye’ye karşı birlikte hareket etme sözü de aldı. Bazı taahhütler karşılığında ilk etapta 10 DEAŞ’lı serbest bırakılırken, Bagoz’daki diğer 500 kadar DEAŞ’lı ise ABD üssüne taşındı. DEAŞ’lılardan bazısı Fırat Kalkanı bölgesi ya da İdlib’e yönelik sabotaj eylemleri için Türkiye sınırına, üst düzey isimler ise sahte pasaportlarla Suriye dışına çıkarılıp başka ülkelere sevk edilecek.

Tiyatroda son perde

ABD, terör örgütü PKK’yı ‘kahramanlaştırma’ misyonuyla tiyatronun son perdesini de açtı. 2015’te üye sayısı 65 bini bulan DEAŞ, şimdi Suriye’nin Irak sınırında konuşlandığı son noktalarda da teslim oldu. Beyaz Saray, PKK’yı ‘DEAŞ’ı yok eden kahraman örgüt’ olarak lanse edecek. Bunun hazırlıkları uzun süredir yapılıyordu. Oysa DEAŞ’ı yendiği söylenen PKK, bu örgütle şimdiye dek neredeyse çatışmadı bile. Yeni Şafak’a konuşan ÖSO komutanları, ABD’nin ciddi bir muharebeye ilişkin görüntü bile sunamayan PKK’yı meşrulaştırma kampanyasına başladığına dikkat çekti. Sadece rakamlara baktığımızda bile DEAŞ’ın hedefinin, kendisiyle mücadele ettiği söylenen PKK değil öncelikle muhalifler olduğu göze çarpıyor. DEAŞ’ın Suriye’de 2014’ün ocak ayından bugüne kadar öldürdüğü insan sayısı 20 bini aştı. Bunun 8 binden fazlası rejim muhalifi savaşçılar oldu. PKK ise resmi açıklamalarında bile DEAŞ’a karşı ancak bin ölü verdiklerini söylüyor. DEAŞ, 2014-2019 aralığında 34 bin kilometrekare toprağı PKK’ya teslim etti. (Yeni Şafak)