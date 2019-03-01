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Abdil Erdal’dan Muhasebe Haftası mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı Abdil Erdal, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

01 Mart 2019 Cuma 13:18
Abdil Erdal’dan Muhasebe Haftası mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı Abdil Erdal, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Abdil Erdal mesajında, “3568 sayılı meslek yasamızın 30. yılında; meslek camiamızın görüşü alınmadan sürekli getirilen mevzuat değişiklikleri ve alt yapısı oluşturulmadan yürürlüğe koyulan e- uygulamalar yüzünden moralsiz ve motivasyonsuz, taleplerimize suskun kalınması ve son günlerdeki strese dayalı nedenlerle görev başında hayatını kaybeden meslektaşlarımızın olması nedeniyle haftamızı buruk kutluyoruz” dedi.



“Devlet ile mükellef arasında köprü vazifesi görüyoruz”


Mali Müşavirler olarak Yılın 365 günü devlet ile mükellef arasında köprü olarak mesleği icra ettiklerini belirten Erdal, ”Muhasebe, ekonomik hayatın her alanında yer almaktadır. Stresi yüksek çalışma şartlarıyla birlikte, sorumluluğu alınan vergi mükellefleri için girilen cezai riskleriyle, tahsilatta yaşanan aksaklıklarıyla birlikte durmadan kendisini geliştirmek zorunda olduğu bir mesleği icra ediyoruz. Bütün bu sebepler bütünüyle birlikte ele alındığında mesleği icra eden bütün meslektaşlarım, gurur ve onur mesleği olan muhasebe mesleğini icra ediyorlar. Bu sebeple Meslek yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak değiştirilmeli ve anti demokratik maddelerden arındırılmalıdır. Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir” diye konuştu.



“Mali müşavirlere mücbir sebep hali gelmeli”


Yıllardır sorgulanan ve ilgililere iletilen ve acilen çözüm bekledikleri temel mesleki sorunlar için bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini belirten Erdal, "Meslektaşlarımız birçok iş yükü karşısında yapılan yanlış uygulamaların neticesinde moralsiz, motivasyonsuz, büyük bir stres altında mesleklerini icra etmektedirler. Bu durum, artık yaşamlarını tehdit etme noktasını aşmıştır. Bu doğrultu da mücbir sebep hali mali müşavirler için de geçerli olmalı, yaşanabilir mali tatil uygulamaya girmelidir. Bu duygu ve inançla geçtiğimiz günlerde İşleri başında hayatlarını kaybeden meslektaşlarımız Mersin SMMM Odamızdan İbrahim Bilsel, Serkan Serpin; Eskişehir SMMM Odamızdan Cemal Pekcan, Süleyman Özmen Korç, Halil Hancı; Ankara SMMM Odamızdan Veyis Biçer’in ailelerine ve tüm meslek camiamıza başsağlığı diliyorum. Meslek camiamızın 1-7 Mart muhasebe haftasını tebrik ediyor, mesleğimize, meslektaşımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:18
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