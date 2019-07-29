Abdi İbrahim'den 270 kişilik ilave istihdam

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, Türkiye ekonomisine çok yönlü katkısını yeni bir istihdam paketi ile sürdürüyor.

Abdi İbrahim açıklamasına göre, 107 yıldır Türk ilaç sektöründe faaliyet gösteren, yurt içi ve dışında yürüttüğü kesintisiz yatırımlarla sektördeki iddiasını her geçen gün pekiştiren Abdi İbrahim, gelecek 2 ay içinde 270 kişilik ek istihdam imkanı sunacağını duyurdu.

Esenyurt üretim kompleksinde devam eden ve devreye aldığı yatırımlarıyla üretim kapasitesini artıran Abdi İbrahim, yeni istihdamı, sahadaki en büyük gücü olan tıbbi tanıtım temsilcisi ekibine ve ürün müdürü kadrosuna katacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, her türlü ekonomik ortamda yatırım ve üretim odağından uzaklaşmadıklarını belirtti.

Esenyurt'ta bulunan Abdi İbrahim tesislerinde devam eden 1 milyar 275 milyon TL'lik yatırımları bulunduğunu aktaran Barut, 2019 yılında yeni ürünler ve bilhassa dünya devi ilaç firmaları ile imzaladıkları yeni üretim anlaşmaları ile büyüme yolunda kararlılıkla ilerlediklerini kaydetti.









- "Ülkemizin önceliği bizim de önceliğimizdir"





Abdi İbrahim'in bir asrı aşkın süredir ülke önceliklerini kendi önceliği olarak kabul ettiğini belirten Barut, genç istihdamının Türkiye’nin öncelikli meselelerinden biri olduğunu vurguladı.

Barut, şunları kaydetti:

"Abdi İbrahim çalışanlarının yüzde 66'sı Y kuşağı mensubu. Onların genç ve dinamik yapısı sayesinde köklü ama bir o kadar da yüzü geleceğe dönük bir şirket olarak liderliğimizi sürdürüyoruz. Abdi İbrahim'in 17 yıldır süren pazar liderliğinde Türkiye’nin her köşesinde hayatı iyileştirmek için çalışan, 2 bini aşkın saha ekibimizin büyük payı var. Yeni işe alım paketimiz ile 250’si tıbbi tanıtım temsilcisi olmak üzere toplam 270 arkadaşımızı daha Abdi İbrahim ailesine katacak olmanın heyecanı içindeyiz.

Abdi İbrahim'i tarif eden cesaret, tutku ve sorumluluk her türlü konjonktürde vazgeçilmez değerlerdir. Yatırım, üretim ve bilhassa istihdamı sadece işimizi büyütecek öncelikler olarak değil ülkemize, sektörümüze karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yeni işe alım programımız da bu yaklaşımımızın yeni ve güçlü bir yansıması. Ülkemizin önceliği bizim de önceliğimizdir."









- "Üretim kapasitesi iki katına çıkacak’’







Nezih Barut, ilave istihdam imkanı yaratmanın planlı, sürekli yatırım gücü ve kuvvetli büyüme hedeflerinin bir neticesi olduğunu aktararak, 2019 yılında yeni ürünlerin yanı sıra üretim hizmetlerine de odaklandıklarını belirtti.

Abdi İbrahim'in devam eden 900 milyon TL'lik steril enjektabl ve onkoloji üretim tesisinin 2021 yılında, 375 milyon TL’lik steril oftalmoloji ve steril inhalasyon üretim tesisi yatırımının ise 2019 yılı sonunda tamamlanacağını bildiren Barut, "Tüm bu yatırımlarla Abdi İbrahim'in üretim kapasitesi yaklaşık iki katına çıkacak." ifadesini kullandı.





- "Yatırımların hızlı geri dönüşünü görmekten mutluluk duyuyoruz"







Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Barut, devam eden yatırımların yanı sıra 2018 yılında açılışı yapılan Türkiye'nin en büyük biyoteknoloji tesisi AbdiBio ile birlikte üretim hizmetlerine odaklandıklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçmişten bu yana verdiğimiz üretim hizmetlerimizde, ilaçta yerelleşme uygulamasının da etkisiyle 2018’den bu yana farklı ve yoğun bir döneme girdik. Dünya devi ilaç şirketleri ile peş peşe üretim anlaşmaları gerçekleştiriyoruz. Bunlara örnek olarak, GSK ile yaptığımız anlaşma kapsamında steril inhalasyon üretim tesisimizde BFS formunda steril inhalasyon ürünleri (nebul) üreteceğiz.

Allergan’ın Türkiye’deki üretim ortağı olduk. Steril oftalmoloji üretim tesisimizde göz sağlığı (oftalmoloji) alanında üreteceğimiz göz damlaları, Allergan’ın kendi tesisleri dışındaki ilk ve tek üretimi olması açısından son derece önemli. Bu ve benzeri anlaşmalarla, uluslararası ilaç firmalarının şirketimize duyduğu güveni pekiştirmekten ve yapmış olduğumuz yatırımların hızlı geri dönüşünü görmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin ilaçta bölgesel bir güç olma iddiasını destekleyen yatırımlara ve iş birliklerine devam edeceğiz."



