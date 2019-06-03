0553 313 94 23

Abdi İbrahim ile Alvotech'ten biyoteknolojide stratejik ortaklık

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut:- "Hem hastaların ilaçlara erişiminin artacağına hem de dış ticaret açığında gerçekleşecek düşüş ile ülke ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz"

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:20
Abdi İbrahim ile Alvotech'ten biyoteknolojide stratejik ortaklık

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, İzlandalı ilaç firması Alvotech ile biyoteknolojik ürünlerin Türkiye'de üretilmesi ve piyasaya sunulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, ilaç firması Abdi İbrahim, İzlandalı ilaç firması Alvotech ile biyoteknolojik ürünlerin Türkiye’de üretilmesi ve piyasaya sunulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması yaptı.

Söz konusu anlaşmanın imza töreni, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Süha Taşpolatoğlu ve Alvotech Yönetim Kurulu Başkanı Robert Wessman'ın katılımıyla Abdi İbrahim Tower'da gerçekleştirildi.

Anlaşma kapsamında, Abdi İbrahim, ilk etapta romatoloji, immünoloji, dermatoloji ve gastroenteroloji alanındaki tedavilerde kritik yeri olan biyoteknolojik ürünleri ileri teknolojiye sahip AbdiBio tesisinde üreterek sağlık sektörüne sunmaya başlayacak. İlerleyen dönemlerde bu stratejik iş birliğine yeni ürünlerin eklenmesi de planlanıyor.

Alvotech'in İsviçre ve Almanya'da Ar-Ge ve klinik çalışma yönetim merkezleri, İzlanda merkezli üretim tesisleri ve ABD’de fikri mülkiyet ve mevzuat uyum merkezi bulunuyor.

Küresel pazarlar için yüksek kalite biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine odaklanan Alvotech, İzlanda'nın Reykjavik bölgesinde bulunan yeni biyoteknolojik üretim tesislerinde üretilen geniş bir ürün gamına sahip bulunuyor.

Hücre hattı geliştirmeden üretime kadar tüm değer zinciri boyunca biyoteknolojik ürün yaratma konusunda uzman olan Alvotech ile Abdi İbrahim arasındaki stratejik ortaklık, neredeyse tamamı ithal olan biyoteknolojik ürünlerin Türkiye’de üretilmesi ve ülkeye teknoloji transferi konusunda önemli bir adım olma niteliği taşıyor.

- "Türkiye’yi üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, dünyada biyoteknolojik ilaçların kullanım oranının yüzde 20’lere ulaştığını hatırlatarak, biyoteknolojik ilaçların ağırlığının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artmaya devam ettiğini vurguladı.

Abdi İbrahim'in 107 yıldır ilaç sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Barut, iyileştirme tutkusuyla Türkiye ekonomisine ve ilaç sektörüne ileri teknoloji yatırımlarla güçlü katkılarda bulunduklarını kaydetti.

Barut, biyoteknoloji alanındaki yatırımlarıyla da öncü rolllerini sürdürdüklerini belirterek, biyoteknolojiyi stratejik önceliklerinden birisi olarak belirlediklerinin altını çizdi.

Bu alana odaklanmalarının ardındaki etkenlere değinen Barut, şunları kaydetti:

"Türkiye ilaç pazarında ithal ürünlerin yüzde 33’ünü biyoteknolojik ilaçlar oluşturuyor. Pazarda bulunan biyoteknolojik ürünlerin tamamına yakını ithal. Abdi İbrahim olarak, tamamen ithalata dayalı bir biyoteknolojik ilaç tedarik modelinin ülkemiz açısından sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz. Yatırımlarımızı bu bilinçle gerçekleştiriyoruz.

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı biyoteknoloji tesislerinden birini hayata geçirirken ithalatına bağımlı olduğumuz bu önemli ürünlerin ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesini hedefledik. Türkiye’yi üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede hem hastaların bu ilaçlara erişiminin artacağına hem de dış ticaret açığında gerçekleşecek düşüşle ülke ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz."

- "Anlaşmayı ilerleyen dönemlerde farklı yenilikçi ürünlerle genişletmeyi planlıyoruz"

Nezih Barut, Abdi İbrahim'in ilaçta yerlileşme hamlesinin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "Biyoteknolojik ürünler için stratejik ortaklık yaptığımız Alvotech’in ürünlerini bu anlaşmayla tesislerimizde üreteceğiz. Anlaşma çerçevesinde romatoloji, immünoloji, dermatoloji ve gastroenteroloji alanındaki biyoteknolojik ürünlere yönelik teknoloji transferi çalışmalarımız başlayacak. İki şirket arasındaki bu anlaşmanın, uzun vadeli iş birliğimizin ilk adımı olduğuna inanıyor, anlaşmayı ilerleyen dönemlerde farklı yenilikçi ürünlerle genişletmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alvotech Yönetim Kurulu Başkanı Robert Wessman da Abdi İbrahim ile stratejik iş birliğine başlamış olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Alvotech’in katma değeri yüksek biyobenzer ürün portföyünün, Abdi İbrahim’in üstün pazar deneyimi ve yerel üretim kapasitesiyle bir araya gelmesiyle birlikte Türkiye'deki hastalar için fayda sağlayarak yüksek kalitede biyobenzer ürünlere erişimi artıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:20
  1. Abdi İbrahim
  2. Alvotech

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği Dostluk Barajı’nda mutlu son
    1. Türkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği..
    2. İzmit’in muhtarları iftar sofrasında..
    3. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı,..
    4. Yıldız vatandaşların bayramını kutladı
    5. Emniyet Müdürü Karaduman Polisgücü’nü..
    6. Örümcek adam gibi 40 katlı binaya..
    7. Öykü Arin için heyecanlı bekleyiş..
    8. Ankara Kalesi’ne turist akını
    9. Asya borsaları
    10. "Çocukların Yorumuyla Bauhaus" sergisi
    11. Perakende de satış beklentileri arttı
    12. (Özel) Bursa’da esnaf S-400 füzeleri..
    13. BKM Express ile Ramazan Bayramı'nda da..
    14. Çankaya bu yıl da Ramazan’da..
    15. Köyün asırlık geleneğini sürdürüyorlar
    16. TEPSAM Başkanı Yıldırım: "AB raporu..
    17. İzmir’de 3 gün boyunca toplu ulaşım..
    18. Karaman'da yük asansörüne sıkışan işçi..
    19. Uzmanlar uyardı: “Bayramınız kabus..
    20. Başkan Taşdelen vatandaşların Ramazan..
    21. Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale..
    22. Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı..
    23. Yorgancılar’dan büyüme verileri..
    24. Pitbulldan yavru kediye anne şefkati
    25. (Özel) Bakan Varank’tan ücretsiz..
    26. DEAŞ destekçisi Lyon saldırganı konuştu
    27. Osmaneli Belediye Başkanı Şahin’in..
    28. Kumluca’da U12 Ligi sona erdi
    29. Osmaneli Kaymakamı Yavuz’un Ramazan..
    30. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular