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Yaşam Abdest alırken köpekler saldırdı
Yaşam

Abdest alırken köpekler saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 03:58:00 -
Abdest alırken köpekler saldırdı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde abdest almak için evinin önüne çıkan Faik Delibaş (90), köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün Hazro ilçesinin kırsal Dadaş Mahallesi Dadaş Ağılı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre Faik Delibaş, abdest almak için evininin önüne çıktı. Burada köpeklerin saldırısına uğrayan Delibaş, aldığı yaralarla hayatını kaybetti. Kimsesiz olduğu öğrenilen Delibaş'tan gün boyu haber alamayan mezra sakinleri çevreye yayılan kötü koku nedeniyle ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokunun yayıldığı Delibaş'ın evinin önüne gelen ekipler, yaşlı adamın köpekler tarafından kısmen parçalanmış cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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