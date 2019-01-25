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AB'den zorlu çıkış İngiltere’deki yatırımlarımızı etkiler

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'in Üst Yöneticisi David Solomon: - Eğer Brexit zorlu bir şekilde gerçekleşirse, bunun nereye yatırım yaptığımıza, insanları nereye yerleştireceğimizle ilgili planlarımıza etkisinin olacağını düşünüyorum"-"ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin mart ayında çözülmesini bekliyorum"

25 Ocak 2019 Cuma 15:26
AB'den zorlu çıkış İngiltere’deki yatırımlarımızı etkiler

LONDRA (AA) – Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'in Üst Yöneticisi David Solomon, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışının (Brexit) zorlu bir şekilde gerçekleşmesinin bankanın İngiltere’deki yatırım planlarını olumsuz şekilde etkileyeceğini söyledi.

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’nda (WEF) İngiliz yayın kurumu BBC’ye konuşan Solomon, Brexit sürecinin sonucunun, halihazırda İngiltere’de 6 bin çalışanı istihdam eden bankanın İngiltere’deki yatırım planlarını etkileyeceğini belirtti.

Solomon, “Eğer Brexit zorlu bir şekilde gerçekleşirse, bunun nereye yatırım yaptığımıza, insanları nereye yerleştireceğimizle ilgili planlarımıza etkisinin olacağını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimlerini de değerlendiren Solomon, “ABD yönetimin haklı olduğunu düşünüyorum. ABD ve Çin arasında yapılan ticarette dengesizlikler var. Özelikle Çin’in Amerikan şirketlerine açık olması konusunda.” ifadelerini kullandı.

Solomon, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin mart ayında çözülmesini beklediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:26
  1. AB
  2. David Solomon
  3. Goldman Sachs
  4. İngiltere
  5. Londra

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