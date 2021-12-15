AB'den yeni karar: O suçlara çok sert cezalar uygulayacak!

AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda ceza hukukunun çevreyi koruma amacına hizmet etmesini sağlamayı hedefleyen yeni düzenleme teklifini açıkladı. Buna göre, AB ülkelerinde çevreyi korumak için etkili yeni tedbirler alınacak.

Yeni suçlar tanımlanacak

Çevreye yönelik yeni bazı yeni suçlar tanımlanacak. Çevresel suçların ceza hukukundaki mevcut tanımları netleştirilecek.

Yasa dışı kereste ticareti, gemi geri dönüşümü veya su kullanımı gibi çeşitli yeni AB çevre suçları belirlenecek. Bu suçlara karşı AB ülkelerinde uygulanacak asgari cezalar tespit edilecek.

Çevreyle ilgili bir suçun herhangi bir kişinin ölümüne veya ciddi şekilde yaralanmasına neden olması halinde üye ülkeler, sorumlulara en az 10 yıl hapis cezası uygulayacak.

Bazı çevre suçlarına karşı doğanın restorasyonu, kamu finansmanına ve ihalelerine erişim yasağı ile idari izinlerin iptali gibi yeni cezalar getirilecek.

Ayrıca, ülkeler arasında iş birliği artırılarak sınır ötesi çevre suçlarının soruşturulması ve takibi daha etkili hale getirilecek.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.