AB'den 'Wagner' kararı! Yaptırım listesine eklendi

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya paralı asker sağlayan askeri şirket Wagner, "savaşa aktif olarak katıldığı" gerekçesiyle ikinci kez Avrupa Birliği'nin yaptırım listesine alındı.

Son dönemde Ukrayna'nın Bahmut ve Soledar yerleşimlerini ele geçirmeye çalışan Rus birliklerine liderlik eden Wagner, Şubat ayında insan haklarını ihlal ettiği ve Afrika'daki ülkeleri "istikrarsızlaştırdığı" gerekçesiyle AB'nin bir başka yaptırım listesine alınmıştı.

AB üyesi 27 ülkeyi temsil eden AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, yeni yaptırım listesinin bir öncekini "tamamladığı" belirtilerek, Wagner'in "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan ya da tehdit eden eylemleri nedeniyle" listeye yeniden eklendiği kaydedildi.

Konsey, Wagner'in iki kez listeye alınmasının grubun faaliyetlerinin tehlikesinin ve uluslararası düzeyde ne kadar yaygın olduğunun altını çizdiğini, ayrıca aktif olduğu ülkeler üzerindeki istikrarsızlaştırıcı etkisini ortaya koyduğunu bildirdi.

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