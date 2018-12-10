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AB'den Ukrayna'nın "toprak bütünlüğüne" zarar verenlere yaptırım

Donetsk ve Luhansk'ta düzenlenen yasa dışı seçimlerle bağlantılı 9 kişiye yaptırım uygulanacak

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:05
AB'den Ukrayna'nın "toprak bütünlüğüne" zarar verenlere yaptırım

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgesinde yapılan yasa dışı seçimlerle ilişkisi nedeniyle 9 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

Brüksel'de toplanan AB Dışişleri Konseyi toplantısından, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgesinde düzenlenen yasa dışı seçimlerle bağlantısı bulunan 9 kişiye yaptırım kararı çıktı.

AB Konseyinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "sözde seçimlere katkı sağlayarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına zarar verdiği belirtilen 9 kişinin, AB ülkelerine girişinin yasaklandığı ve tüm mal varlıklarının dondurulduğu" bildirildi.

AB'nin söz konusu seçimleri tanımadığı anımsatılan açıklamada, seçimlerin uluslararası hukuku ihlal ettiği kaydedildi.

Böylelikle, AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını tehdit eden eylemler nedeniyle Ukraynalı ayrılıkçıları ve Rus yetkilileri hedef alan yaptırım listesindeki kişi sayısı 164, şirket sayısı da 44'e yükseldi.









Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:05
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  2. Donetsk
  3. Luhansk
  4. toprak bütünlüğü
  5. Ukrayna

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