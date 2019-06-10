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AB’den üç projeye 520 bin euro hibe

Karşıyaka Belediyesi, iştirakçileri arasında yer aldığı projelerle, Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu V.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:57
AB’den üç projeye 520 bin euro hibe

Karşıyaka Belediyesi, iştirakçileri arasında yer aldığı projelerle, Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu V. Hibe Programında İzmir’in en aktif belediyesi oldu. Karşıyaka’nın katkı sağladığı üç projenin tamamı programa kabul edilirken, hak kazanılan toplam hibe miktarı 520 bin Euro’ya ulaştı.


Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projelerden "İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi" başlıklı çalışma; İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ve İspanya merkezli Akdeniz İş Kadınları Dernekleri Federasyonu’nun (AFAEMME) öncülüğünde, Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilecek. Bazı dernek ve kuruluşlarında projeyi destekleyeceği ifade edilirken, proje kapsamında kadınlara 12 ay boyunca başta liderlik olmak üzere, iş yaşamında güçlenmelerini sağlayacak çeşitli eğitimler verilecek.


"Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Sivil Toplum Diyaloğu" projesi kapsamındaki çalışmalar da Çevreci Enerji Derneği, İtalya’dan Kyoto Club, Bologna Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi’nin iş birliğinde yürütülecek. Türkiye ve İtalya’da eş zamanlı olarak çevre ve enerji odaklı sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve iş birliklerinin teşvik edilmesi için çalışmalar yapılacak. Proje toplam 15 ay sürecek.


"Zero Carbon Point" (Sıfır Karbon Noktası) projesi ise Ege Orman Vakfı, Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği, Almanya’dan RENAC şirketi ve Karşıyaka Belediyesi’nin iş birliğinde faaliyete geçirilecek. Proje çerçevesinde Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nde Sıfır Karbon Noktası kurularak; iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir enerji kaynakları, sıfır karbon ekonomisi ve atık yönetimi konularında eğitimler verilecek.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:57
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