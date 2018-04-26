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AB'den "Türkiye'ye yardım etmeliyiz" çıkışı

Avrupa Birliği Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ise AB ve üye ülkelerin sözünü tutarak ek 3 milyar avroyu gelecek iki yıl içinde toplayacağını söyledi.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:05
AB'den "Türkiye'ye yardım etmeliyiz" çıkışı

Türkiye'nin ülkesine gelen mültecilerin yaşam koşulları için servet harcadığını dile getiren Avrupa Birliği Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides, Türkiye'ye söz verilen 3 milyar avronun toplanması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE'YE YARDIM GÜNDEME GELDİ

Stylianides, konferansta Suriye savaşına tek çözümün BM öncülüğünde yürütülen siyasi bir çözüm olacağı konusunda tüm katılımcıların mutabık kaldığına dikkati çekti.

Konferansta Suriye'deki en temel insani sorunlara karşı somut çözümler de üretilmeye çalışıldığını aktaran Stylianides, "Aynı zamanda Suriye'nin komşu ülkeleri Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün olağanüstü katkılarını ele alarak uluslararası toplumun bu ülkelere nasıl yardım sağlamaya devam edeceğini görüştük." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN PARASI İKİ YIL İÇİNDE TOPLANMALI"

Stylianides, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ise AB ve üye ülkelerin sözünü tutarak ek 3 milyar avroyu gelecek iki yıl içinde toplayacağını söyledi.

Tüm taahhütlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Stylianides, geçen sene düzenlenen Suriye konferansının ardından 2017 sonunda toplam 7,5 milyar dolar elde edildiğini ifade etti.

2018 İÇİN 4,4 MİLYAR DOLAR

Stylianides, "Bugün burada bulunan temsilciler bu yıl için toplam 4,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu." açıklamasını yaptı.

Katılımcıların gelecek yıl için ise ek 3,4 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulunduğunu aktaran Stylianides, AB'nin 2019'a kadar toplam 6 milyar dolar yardım sözü verdiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 07:05
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