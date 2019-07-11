Liste sızdırıldı! AB'den Türkiye'ye skandal yaptırım kararı Reuters haber ajansının yayınladığı taslak bildiriye göre, Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini engellemeye yönelik Türkiye'ye yaptırım kararı alacak.

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışması yapmasına rağmen Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında benzer çalışmalar için olmasına Avrupa'nın tepkisi sürüyor. Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili bazı kararlar aldığı ortaya çıktı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın iddiasına göre AB'nin taslak metnini yayınladı. İşte sızdırılan metinde yer alan yaptırım hamleleri; - Hava ulaşımı anlaşma görüşmeleri askıya alındı. - Türkiye ile üst düzey diyalog askıya alındı. - Türkiye'ye birliğe katılım sürecinde verilen mali yardımın 2020'de kesilecek. - Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye verilen fonların gözden geçirilmesi istendi. - Türkiye sondaj faaliyetlerine devam ederse daha katı tedbirler alınacak. Kabul edilmesi halinde uygulamaya konulacak Taslak bildiri bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılacağı toplantıda masaya yatırılacak, ardından Pazartesi günü AB Dışişleri Bakanlarının toplantısında kabul edilmesi durumunda uygulamaya konulacak.

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