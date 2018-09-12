0553 313 94 23

AB'den Türkiye modeli saat düzenlemesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'de uygulandığı gibi tüm üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine yönelik düzenleme teklifinde bulundu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:14
AB'den Türkiye modeli saat düzenlemesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine yönelik düzenleme teklifinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birliğin durumu konuşmasında, mevcut yaz ve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler 2019 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasını bırakacak ve tek bir saate geçecek. Üye ülkeler, Nisan 2019'a kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak.

Yaz saatini tercih edenler için son zorunlu değişiklik 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Kalıcı olarak kış saatine geçecek ülkeler ise son saat değişimini 27 Ekim 2019'da yapacak.

Düzenlemenin yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun resmi onayı gerekiyor.

AB'nin 28 üye ülkesinde 1981'de yapılan bir düzenlemeyle her yılın mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor.

Avrupa Parlamentosu, geçtiğimiz aylarda AB genelinde yaz saati uygulamasına son verilmesini öngören bir kararı kabul etmişti.

AB Komisyonu, yaz saati uygulaması hakkında görüş almak için 4 Temmuz-16 Ağustos tarihlerinde yaptığı ankete 4,6 milyon kişi katılmıştı. Ankette, vatandaşların yüzde 84'ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıkmıştı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:14
  1. Avrupa Birliği
  2. AB
  3. yaz saati uygulaması
  4. Yeni saat düzenlemesi
  5. Türkiye modeli düzenleme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalet Bakanı Gül'den MİT operasyonuyla ilgili flaş açıklama!
    1. Adalet Bakanı Gül'den MİT..
    2. Binali Yıldırım, AK Parti heyetini..
    3. Hayatı zehreden büyük azaba son
    4. Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam:..
    5. Diyanet'ten 'Halep'te İnsanlık..
    6. Çaldıkları milyon dolarlık sefer..
    7. Antalya'da trafik kazasındaki..
    8. İkiz çocuklara dair bilinmeyenler
    9. Bayraktar: TEKNOFEST tüm dünyada yankı..
    10. Babasını 50 bıçak darbesiyle katleden..
    11. Türkiye'den istediğini alamayan ABD..
    12. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    13. Türkiye'den AGİT'e terör resti!..
    14. AB Komisyonu Başkanı Juncker'den dolar..
    15. Anne jimnastiği onu ilerde sporcu..
    16. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
    17. UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan..
    18. Yuto Nagatomo neye uğradığını şaşırdı!
    19. Manisaspor'a FIFA şaşkınlığı!
    20. Kilis'te zırhlı araç kaza yaptı!..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak