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Avrupa AB’den Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yangın felaketiyle ilgili destek sağlamaya hazırız
Avrupa

AB’den Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yangın felaketiyle ilgili destek sağlamaya hazırız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin yangın felaketiyle ilgili Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 20:49:00 -
AB’den Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yangın felaketiyle ilgili destek sağlamaya hazırız

Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'daki orman yangınlarını söndürme çabalarıyla ilgili görüştüğünü belirtti.

Yüksek Temsilci, "Bu, iklim değişikliği risklerine maruz kalındığını gösterir. Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz ve destek sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de dünkü açıklamasında yangınları endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Yardıma hazırız." mesajını paylaşmıştı.

 

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