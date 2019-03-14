AB'den Suriyeliler için Türkiye'ye yeni ödeme AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye'deki Suriyeliler için yeni ödemenin yapılacağını açıkladı.

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1.5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim" Ayrıntılar Geliyor...

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