AB'den Suriyeliler için Türkiye'ye yeni ödeme

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye'deki Suriyeliler için yeni ödemenin yapılacağını açıkladı.
14 Mart 2019 Perşembe 14:11
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: "Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1.5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim"
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