AB'den Sudan'a ziyaret

BRÜKSEL (AA) - Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun Avrupa Birliği (AB) adına gelecek haftalarda Sudan'a ve bölge ülkelerine ziyaret düzenleyeceği açıklandı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Haavisto'nun birlik adına 11 Temmuz'da Sudan'a düzenleyeceği ziyaretin yanı sıra Etiyopya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de (BAE) temaslar gerçekleştireceği duyuruldu.

Açıklamada, Yüksek Temsilci Mogherini'nin vekalet verdiği Haavisto'nun AB'nin Sudan'a ilişkin tutumunu aktaracağı ifade edildi.

Ziyaret kararının Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasının ardından alındığı kaydedilen açıklamada, AB'nin Sudan'a geçiş döneminde nasıl yardımcı olabileceğinin araştırılacağı belirtildi.

- "AB'nin güçlü desteğini aktaracağım"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Haavisto, "Bu ziyaret, Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasının ardından önemli bir dönemde gerçekleştirilecek. AB'nin güçlü desteğini ve hızlı bir şekilde gücün sivil hükümete geçmesini sağlayacak müzakerelerin devam ettirilmesi gerektiğini aktaracağım." mesajını verdi.

2005-2007 yılları arasında AB'nin Sudan ve Darfur Özel Temsilciliği görevini yürüten Haavisto, 10 Temmuz'da Etiyopya, 11 Temmuz'da Sudan ve 16-18 Temmuz arasında da Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'yi ziyaret edecek.







