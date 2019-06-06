0553 313 94 23

AB'den Sudan'a çağrı

AB, Sudan'a itidal ve son günlerdeki şiddet olaylarına ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu

06 Haziran 2019 Perşembe 23:52
AB'den Sudan'a çağrı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Sudan'da güvenlik güçlerinin geçen pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesine ilişkin, güvenilir bir soruşturma başlatılması ve şiddetin acilen sonlandırılması çağrısında bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyinin Sudan'ın üyeliğini askıya almasının ülkede barışın tekrar inşası için gerekli kriterleri ortaya koyduğu kaydedildi.

Siyasi nedenlerle tutuklanan tüm Sudanlı vatandaşların serbest bırakılması için çağrı yapılan açıklamada, şiddete acilen son verilmesi ve son dönemdeki olaylara ilişkin güvenli soruşturma başlatılması gerektiği ifade edildi.

Afrika Birliği'nin dış güçlerin müdahaleden kaçınması gerektiğine ilişkin çağrısının uygulanmasının önem taşıdığına vurgu yapılan açıklamada, yine Afrika Birliği'nin sivil iradenin Sudan'da yönetimi devralmasını engelleyen kişilere karşı cezai yaptırım uygulanabileceğine ilişkin açıklamasının not edildiği belirtildi.

- Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, geçen pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önünde bulunan göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Sudan Doktorlar Komitesi şimdiye kadar 108 kişinin öldüğünü duyururken, Sudan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 46'yı geçmediğini açıklamıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 23:52
  1. AB
  2. Afrika Birliği
  3. Gösteri
  4. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'dan S-400 açıklaması
    1. Yunanistan'dan S-400 açıklaması
    2. Sultanbeyli’de binanın çatısı alev..
    3. Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı..
    4. AB'den Sudan'a şiddetin acilen..
    5. Sağlığımızı bozan 7 ürün | Bünyemizi..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Haziran 2019
    7. Kardeşini öldürdü, yengesini ağır..
    8. Cezayir Çin'in "Kuşak ve Yol"..
    9. AB'den Sudan'a çağrı
    10. İspanya'da hükümeti kurma görevi Pedro..
    11. Kayıp çocuk sulama kanalında aranıyor
    12. 2. kattan düşen çocuk yaralandı
    13. Çorum’daki yangında 4 ev 1 samanlık..
    14. Güney Afrika ve İngiltere'den Sudan'da..
    15. İspanya'da hükümeti kurma görevi Pedro..
    16. ABD'den S-400 açıklaması
    17. Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı
    18. İnanılmaz olay! Kavgada evi yaktı
    19. Dubai'de otobüs kazası: 17 ölü
    20. Tunceli’de böyle görüntülenmişlerdi.....
    21. Dubai’de turist otobüsü tabelaya..
    22. Kontrolden çıkan araç taksiye çarpıp..
    23. Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye..
    24. A Milli Kadın Basketbol Takımı..
    25. Trafik kontrolünde aracında Hint..
    26. Şelalede ayağı kırılan kadını ekipler..
    27. Kante, Türkiye maçında yok
    28. Ramil Guliyev dördüncü oldu
    29. Ay-yıldızlılarda Fransa maçı..
    30. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde..
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Ecrin’in üvey amcası darp edildi
    Ecrin’in üvey amcası darp edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Vali sürücüleri uyarıp çikolata dağıttı
    Vali sürücüleri uyarıp çikolata dağıttı
    Odatv tahrik ediyor, Bakanlık ve hükümet açıklama üstüne açıklama yapıyor
    Odatv tahrik ediyor, Bakanlık ve hükümet açıklama üstüne açıklama yapıyor