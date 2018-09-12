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AB'den sosyal medyaya terör düzenlemesi

Avrupa Birliği Komisyonu, Google, Facebook ve Twitter sosyal medya platformlarındaki terör içeriklerinin hızla kaldırılması için yeni bir düzenleme teklif etti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:21
AB'den sosyal medyaya terör düzenlemesi

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin durumuna ilişkin yaptığı konuşmada, çeşitli internet platformlarında yer alan terörle ilgili içeriklerin hızlı bir biçimde kaldırılmasını sağlayacak yeni kurallar getirilmesini öngören teklifi açıkladı.

Buna göre, sanal platformlar, üye ülkelerin yetkili makamlarından başvuru yapılması durumunda terörle ilgili içerikleri 1 saat içerisinde kaldırmak zorunda olacak.

Terörist içeriklerin tanımlanması net biçimde yapılacak ve sanal platformlar terörle ilgili içeriklerin yayılmasına engel olacak çeşitli tedbirler alacak.

Sanal platformlar, üye ülkeler ve Europol arasındaki iş birliği güçlendirilecek. Üye ülkeler ve sanal platformların 24 saat iletişimde bulunabilecekleri irtibat noktaları belirlenecek.

Üye ülkeler, terörle ilgili içeriklerin kaldırılması konusunda uygun davranmayan platformlara etkili, orantılı ve caydırıcı cezalar uygulayacak.

İçerik kaldırılmasına ilişkin sistematik hatalar yaşanması halinde ise hizmet sağlayıcılar, bir önceki yıl küresel cirolarının yüzde 4'üne varan para cezasına çarptırılacak.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:21
  1. Avrupa Birliği Komisyonu
  2. sosyal medya terör

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