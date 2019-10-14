Barış Pınarı Harekatı sonrası AB'den skandal Türkiye çağrısı AB yönetimi, tüm üye ülkelere Türkiye'ye silah satışını durdurmak için çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, tüm üye ülkelere Türkiye'ye silah satışını durdurmak için çağrı yaptı. Ayrıntılar Geliyor...

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