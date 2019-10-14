Barış Pınarı Harekatı sonrası AB'den skandal Türkiye çağrısı
AB yönetimi, tüm üye ülkelere Türkiye'ye silah satışını durdurmak için çağrıda bulundu.
14 Ekim 2019 Pazartesi 15:16
Avrupa Birliği (AB) yönetimi, tüm üye ülkelere Türkiye'ye silah satışını durdurmak için çağrı yaptı.
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