AB'den büyük küstahlık! HDP'ye destek açıklaması HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla alakalı Avrupa Birliği (AB) Türkiye Raportörü Kati Piri'den haddini aşan bir açıklama geldi.

Avrupa Birliği (AB)'nin Türkiye Raportörü terör sevici Kati Piri, HDP'li belediyelerde yaşanan görevden almalarla alakalı küstah bir açıklama geldi. Terörizmi savundu! Piri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı skandal açıklamada "Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları seçimlerden 5 ay sonra "terör suçlaması"yla değiştirildi. Tekrar. Halkın iradesine sıfır saygı. Sıradaki ne? Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının değiştirilmesi?" dedi.

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