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Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yaptırımları uzatma resti

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan geriliminden dolayı AB'nin aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatabileceğini söyledi.

30 Kasım 2018 Cuma 16:07
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yaptırımları uzatma resti

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk,Rusya'ya uygulanan yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Tusk, Azak Denizi'nde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak, "AB'nin aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim" dedi.

AB'nin Ukrayna'ya desteğini yineleyen Tusk, "Azak Denizi'nde yükselen tansiyondan dolayı derin endişe duyuyoruz. AB'nin Aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim." ifadesini kullandı.

Tusk, AB ile İngiltere arasındaki Brexit anlaşmasına da değinerek, "İngiltere Parlamentosundaki oylama yaklaştıkça görüyoruz ki mevcut anlaşma sağlanabilecek en iyisidir. Eğer bu anlaşma İngiliz Parlamentosunda kabul edilmezse ya anlaşma olmayacak ya Brexit olmayacak." diye konuştu.

AB - İtalya bütçe anlaşmazlığında olumlu gelişme

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise Brüksel ile Roma arasındaki "bütçe sorununa" ilişkin, "Geçen hafta İtalya ile bütçe anlaşmazlığına ilişkin birtakım ilerlemeler kaydettik." dedi.

Juncker, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yarın bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, "İtalya bizimle, biz İtalya ile beraberiz. Atmosfer olumlu." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 16:07
  1. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk
  2. Rusya
  3. Ukrayna

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