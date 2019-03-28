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AB’den Rusya’ya: “Kırımlıları tutuklamaktan vazgeçin”

Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna tarafından Rusya’ya yönelik yapılan ortak açıklamada, Kırımlıların evlerinde arama yapılmasından ve onları tutuklamaktan vazgeçilmesine ilişkin çağrı yapıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 00:09
AB’den Rusya’ya: “Kırımlıları tutuklamaktan vazgeçin”

Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna tarafından Rusya’ya yönelik yapılan ortak açıklamada, Kırımlıların evlerinde arama yapılmasından ve onları tutuklamaktan vazgeçilmesine ilişkin çağrı yapıldı.


Rusya İstihbarat Servisi (FSB) tarafından Kırım’da yapılan operasyonlarda, “Hizbut Tahrir” cemaatiyle bağlantısı olduğu iddia edilen 20’ye yakın kişi “terör” şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltılara AB’den ve Ukrayna’dan tepki geldi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu, Kırım Tatarlarının özel mülklerindeki keyfi aramalarını durdurmalı; ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma, inanç ve din özgürlüğü haklarına saygı göstermelidir” verildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklama da ise, “Bugün yapılan tutuklamalar, Kırımlıların yeni bir sürgün dalgasına maruz kalmasına yol açabilir” ifadeleri kullanıldı.



"Rusya ile diyalog, işgal bitince başlayabilir"


Öte yandan bir basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, “Kırım ve Donbas Bölgesindeki işgal sona ererse; politik suçlardan dolayı tutuklanan Ukraynalılar ve Azak Denizi’nde gözaltına alınan denizciler serbest bırakılırsa Rusya ile diyaloğa tekrar başlarız” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 00:09
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