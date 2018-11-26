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AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı uyarısı

AB Komisyonu Sözcülüğü:- "Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı'ndaki geçiş serbestisini yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyoruz"

26 Kasım 2018 Pazartesi 00:35
AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açılmasına ilişkin, Moskova yönetimine Kerç Boğazı'ndaki geçiş serbestisini yeniden sağlaması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı'ndaki geçiş serbestisini yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Taraflara itidal çağrısı yapılan açıklamada, Kerç Köprüsü'nün Rusya tarafından Ukrayna'nın rızası dışında inşa edildiğine dikkat çekilerek köprünün Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını da tanımadığı ve tanımayacağı kaydedildi.

Azak Denizi'nde Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmişti. Karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, FSB'ye ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve iki kişinin yaralandığını duyurmuştu. Gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 00:35
  1. Kerç
  2. Kırım
  3. Rusya
  4. Ukrayna

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