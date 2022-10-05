AB'den Rusya'ya bir hamle daha! Yeni yaptırım paketleri yolda

Fransa'nın Strazburg'da kentinde Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun "Rusya'nın Ukrayna'daki Savaşı Tırmandırması" konulu oturumu gerçekleştirildi. Oturum açılış konuşmasını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptı. Borrell konuşmasında AB Konseyi düzeyinde ortak bir deklarasyon hazırlığının devam ettiğini belirterek Rusya-Ukrayna savaşında nükleer savaş riskinin olduğuna dikkat çekti. Borrell, "Rus endüstrisinin özellikle teknolojik olarak ayakta kalamaması ve bu savaşı besleyememesi için Rusya'dan AB'ye ithal edilen ürünleri üçte bire düşürdük. Bu yılın 36 haftasında Rusya'ya olan enerji bağımlılığımızı azalttık. Dış politikamızda olumsuz etkileri olan bir bağımlılıktı bu. Ukrayna'ya karşı tam net bir politikamız yoktu Rusya kaynaklarına bağlılığımız nedeniyle. Şimdi Ukrayna için net bir politikamız var. AB'ye üye olma yolunda olan bir ülke oldu. Mevcut savaşa dair senaryolar konvansiyonel ama nükleer risk de var. Nedeni de nükleer silahlara sahip bir ülkenin karşımızda olmasıdır. Nükleer silahların kullanılması riski bulunuyor. Bu durum bizi endişelendirmelidir" şeklinde konuştu.

Borrell: "Ödenmesi gereken bedelleri bugün ödemeliyiz"

Borrell, "Rusya sayı bakımından güçlü durumda görünüyor, ancak Ukrayna ordusu bilgiye dayalı bir taktikle ilerliyor. Rus ordusu için durum zor. Rus askerleri bu savaşı neden yaptığını bilmiyor. 300 bin asker cepheye sürülüyor ama bilmiyorlar. Rusya bu savaşın, yaptırımların bir sonucu olduğu kampanyasını yapıyor. Fikirler üzerinde bir savaş bu. Biz de Rusya'nın izole edilmesine devam edeceğiz. Dünyanın geri kalanının yanında olmalıyız, çünkü enerji, gıda ve diğer fiyatlar yükseliyor. Putin Avrupa'nın bu savaşa dayanamayacağını düşünüyor. Putin geçmişte Rus askerini kurtaran kışa ve soğuğa güveniyor. Biz ise Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeliyiz. Bunu sadece cömertliğimizden değil, gerekli olduğu için desteklemeliyiz. Onların geleceği bizim geleceğimizdir. Barışı garanti ederek savaşı sona erdirmeliyiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayabilmeliyiz" dedi. Borrell, "Rusya ahlaki ve sorumlu olarak davranmalı ve savaşla açtığı zararları tazmin etmeli, Ukrayna'yı yeniden inşa etmelidir. AB vatandaşlarımız ve toplumumuz olarak ödenmesi gereken bedelleri bugün ödemeliyiz. Bugün bu bedeli ödemezsek yarın daha büyük bedelleri ödemek zorunda kalabiliriz. Bu direniş Ukraynalıların özgürlüğü ve bizim özgürlüğümüz içindir" ifadelerini kullandı.

"AB ülkeleri Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaşmak üzere"

AB ülkelerinin Rusya'ya uygulanması beklenen 8. yaptırım paketi konusunda anlaşmak üzere olduğunu söyleyen Borrell, "Bu Genel Kurul toplantısı sona ermeden önce Konsey içinde bir anlaşmaya ve Komisyon tarafından sunulan ortak önerinin kabulüne varacağımıza inanıyorum" dedi.

"Savaştan önce Rus gazına yüzde 44 oranında bağlıydık, şimdi bunu yüzde 7'ye düşürdük"

Borrell'in ardından AP milletvekillerine hitap eden Ursula von der Leyen ise AB vatandaşlarına çağrıda bulunarak Ukrayna'ya desteğe devam edilmesini istedi. Leyen, "Savaşın bedelini Rusya da ödüyor. Bizim için de zor bir süreç. Vatandaşlarımız ve şirketlerimiz zorluk yaşıyor. Ancak bu duruşumuzu sürdürmeliyiz. Savaştan önce Rus gazına yüzde 44 oranında bağlıydık, şimdi bunu yüzde 7'ye düşürdük. Şimdi güvenilir kaynaklar olan ABD ve Norveç'ten alıyoruz. Yüksek kar yapan enerji şirketlerinden fazla kazançlarını alıp halka dağıtma projemizi geçen hafta AB müktesebatına kattık. RePowerEU projemiz ile de fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi planlıyoruz. Norveç ile gaz fiyatlarını düşürmesi için görüşmelere başladık. Piyasada gaz fiyatlarının aşırı artışını engellemek için makul bir koridor oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"Gaz fiyatlarını dengelemek için çalışıyoruz''

Avrupa'da gaz fiyatlarını dengelemeye çalıştıklarını söyleyen Leyen, "Avrupa olarak endüstri, ısınma ve elektrik üretiminde gaz kullanıyoruz. Fiyatı artan gazla elektrik üretmek elektrik fiyatlarını arttırıyor ve enflasyona neden oluyor. Bu nedenle elektrik üretiminde kullanılan gazın fiyatında tavan fiyat uygulaması yapmak istiyoruz. Rusların gaz piyasası üzerindeki manipülasyonları da son vermek istiyoruz. Bu tavan fiyat ve kaynak güvenliği politikası fiyat dengesini sağlayacaktır. Tavan fiyat uygulamamız daha istikrarlı bir enerji fiyatı piyasası oluşana kadar uygulanacak olağanüstü ve geçici bir uygulama olacaktır. AB Komisyonu şimdiden bu konuda çalışmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.