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AB'den net açıklama: Brexit anlaşması bitmiştir

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açılmayacağını açıkladı.

11 Aralık 2018 Salı 13:33
AB'den net açıklama: Brexit anlaşması bitmiştir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Tüm tarafların Brexit anlaşmasının tekrar müzakereye açılmayacağını bilmesi gerekiyor."ifadelerini kullandı.

Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitap eden Juncker, Brexit gündeminin 13-14 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'ne "sürpriz" şekilde eklendiğini belirtti. 

AB ve İngiltere'nin 25 Kasım'da Brexit'te anlaşma sağladığını, bu nedenle konunun tekrar gündeme gelmesinden dolayı şaşırdığını ifade eden Juncker, "Vardığımız anlaşma en iyi ve mümkün olan tek anlaşma." ifadesini kullandı.

"Müzakereye açılmayacak"

Juncker, "Tüm tarafların Brexit anlaşmasının tekrar müzakereye açılmayacağını bilmesi gerekiyor." diyerek, temel sorunun AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlayan "tedbir maddesiyle" ilgili olduğunu söyledi. 

"Tedbir maddesinin" taraflar arasında gelecekte inşa edilecek ilişkinin de temelini oluşturduğuna dikkati çeken Juncker, AB'nin İrlanda'yı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağının altını çizdi.

May'den Brexit diplomasisi

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün parlamentoda öngörülen Brexit Anlaşması oylamasını "tedbir maddesine" yönelik eleştirileri dikkate alarak ertelediğini açıklamış, AB Liderler Zirvesi'nde muhataplarından "tedbir maddesi" ile ilgili kaygıları giderecek "teminatlar" almayı deneyeceğini kaydetmişti.

May, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmesinin ardından akşam saatlerinde Brüksel'de AB Konsey Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker'le ayrı ayrı bir araya gelecek. 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:33
  1. Jean-Claude Juncker
  2. İngiltere
  3. brexit anlaşması
  4. İrlanda

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