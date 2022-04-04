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Korona Virüs AB'den Malezya aşı sertifikası kararı
Korona Virüs

AB'den Malezya aşı sertifikası kararı

Avrupa Birliği, Malezya'nın "MySejahtera" uygulamasına kayıtlı aşı sertifikasını tanıma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 16:03:00 -
AB'den Malezya aşı sertifikası kararı

AB, Malezya'nın MySejahtera adlı lokal aşı sertifikasını bugünden itibaren AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına eş değer olarak tanıma talebini kabul etti.

AB'nin Malezya Büyükelçisi Michalis Rokas, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, söz konusu düzenlemeyi "iş ve turizm için güçlendirici" ifadeleriyle duyurdu.

Malezya Sağlık Bakanı Khairy Jamaluddin, Michalis Rokas'ın paylaşımına "Malezya ve AB'yi birbirine yeniden bağlamak" tweetiyle cevap verdi.

Malezya, 1 Nisan itibarıyla "pandemiden endemiye geçiş" dönemi kapsamında salgın nedeniyle uygulamaya koyduğu birçok tedbiri kaldırdı.

Malezya, Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek için 18 Mart 2020'den bu yana uluslararası sınırlarını yabancı ziyaretçilere kapatmıştı.

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