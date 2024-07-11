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Dünya AB'den Rolex'in Bucherer'i satın almasına onay! Dev şirketi satın alıyor! Karar çıktı
Dünya

AB'den Rolex'in Bucherer'i satın almasına onay! Dev şirketi satın alıyor! Karar çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-11 21:50:00 - 2024-07-11 22:36:06
AB'den Rolex'in Bucherer'i satın almasına onay! Dev şirketi satın alıyor! Karar çıktı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsviçre markası Rolex'in Bucherer'in tamamını satın alma teklifinin uygun bulunduğunu açıkladı. Satış kararı verdi: Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, satın almanın rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyordu. Satın almasına onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsviçre markası Rolex'in Bucherer'in tamamını satın alma teklifinin uygun bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, satın alma işleminin öncelikle lüks saatlerin üretimi, tedariki ve perakende satışıyla ilgili olduğu belirtilerek, Avrupa'da alternatif tedarikçilerin ve perakendecilerin varlığı nedeniyle satın almanın rekabet kaygılarına yol açmayacağı sonucuna varıldığı ifade edildi.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında bulunuyor. AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor. Bucherer, çeşitli ülkelerde 100'den fazla satış noktasında lüks saat ve mücevher satışı yapıyor.​​​​​​​​​​​​​​

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