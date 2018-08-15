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AB'den kritik Türkiye açıklaması!

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de tutuklu yargılanan iki Yunan askerinin tahliye edilmesini olumlu karşıladı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 19:48
AB'den kritik Türkiye açıklaması!

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Türkiye'de iki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum. AP için bir endişeydi ve bunu takip ediyordum. İlişkilerin gelişmesi için çok olumlu bir adım olduğuna inanıyorum" paylaşımında bulundu.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki iki Yunan askerinin geri dönüşünü dört gözle bekliyoruz. Türkiye ile Yunanistan ve bir bütün olarak AB arasındaki ilişkiler için önemli bir adım" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de daha önce Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etmişti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 19:48
  1. Türkiye
  2. Avrupa Birliği
  3. Antonio Tajani

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