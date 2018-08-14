0553 313 94 23

AB'den kritik Türkiye açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 2 Yunan askerin tahliye edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek" dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 23:56
AB'den kritik Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek" dedi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Juncker, Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bulgaristan'ın Varna kentinde mart ayında gerçekleşen Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi'nde Türkiye'nin Avrupalı komşularından korkması için bir neden olmadığını ifade ettiğini anımsatan Juncker, "AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, ayrıca "demokratik, müreffeh ve istikrarlı bir Türkiye görmek istediklerini" de dile getirdi.

OLAY

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verildi.

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki iki askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, 2 Mart'ta Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

İki asker ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürmüşlerdi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 23:56
  1. Edirne
  2. Avrupa Birliği
  3. Yunanistan
  4. Jean-Claude Juncker

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    işte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve eşleşmeleri!
    1. işte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    2. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'dan..
    3. ABD'li komutandan 'İncirlik' açıklaması!
    4. Pensilvanya'lı papazlar binlerce..
    5. Körfez hep lafta: "Körfez ülkeleri..
    6. Hazar Denizi anlaşması Türkiye'ye..
    7. İspanya'dan Türkiye'ye destek mesajı
    8. ABD'den alçak mesaj! Hakan Atilla'yı..
    9. Katar vatandaşından Türkiye'ye büyük..
    10. Yiğit Bulut'tan ilginç sözler:..
    11. AB'den kritik Türkiye açıklaması
    12. Askeri araca bombalı saldırı!
    13. Dünya devinin tercihi Türkiye oldu
    14. Galatasaray'a müthiş gelir!
    15. CNN'den Trump'a sert uyarı: Bedelini..
    16. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
    17. PKK’nın kirli Afrin pazarlığı!
    18. Daily Telegraph'tan dikkat çeken..
    19. Dünyayı karıştıran Evanjelistler..
    20. BM'den kritik İdlib uyarısı
    Koç suçüstü oldu! Yapı Kredi Bankası'ndan Türk Lirası'na darbe!
    Koç suçüstü oldu! Yapı Kredi Bankası'ndan Türk Lirası'na darbe!
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?