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AB'den Kosova'ya "gümrük vergisi" çağrısı

AB Komisyonu Üyesi Johannes Hahn, Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama kararı alan Kosova'ya bölgesel iş birliğinin önündeki engelleri kaldırmaya çağırdı

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:07
AB'den Kosova'ya "gümrük vergisi" çağrısı

BELGRAD (AA) - AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama kararı alan Kosova'ya "bölgesel iş birliğinin önündeki engelleri kaldırma" çağrısında bulundu.

Hahn, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Görüşmenin ardından Twitter'dan açıklama yapan Hahn, Vucic ile yaptıkları görüşmede Kosova'nın bir süre önce aldığı vergi kararını da değerlendirdiklerini belirterek bu kararın Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA) ile AB Ortaklık ve İstikrar Anlaşması'na uygun olmadığını kaydetti.

Bir an önce tansiyonun düşürülmesi gerektiği konusunda Sırbistan lideri ile mutabık olduklarını ifade eden Hahn, Kosova'daki muhataplarına bölgesel iş birliği ve ticaretin önündeki engelleri kaldırma çağrısında bulunacağını vurguladı.

Öte yandan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Priştine yönetiminin vergi kararından doğabilecek olumsuz sonuçlara dikkati çeken Vucic, Kosova makamlarının aldığı bu kararın tüm bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Anlayışı ve sorunu çözme gayreti için Hahn'a teşekkür eden Vucic, Sırbistan'ın Priştine yönetimiyle diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Vucic, Kosova'nın gümrük vergisi kararına aynı şekilde karşılık vermeyeceklerini vurgulayarak "Sırbistan bölgede, Avrupa'da ve dünyada güvenilir bir partner olarak kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Hahn'ın Sırbistan'dan sonra Kosova'da da temaslarda bulunacağı bildirildi.

- Gümrük vergisi kararı

Kosova Meclisinde kasım ayında yapılan oturumda, Ticaret ve Sanayi Bakanı Endritha Shale'nin teklifi üzerine Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımayan bölge ülkeleri Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması kararı alınmıştı.

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, bugüne dek 100'ün üzerinde ülke tarafından tanınsa da Sırbistan, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımıyor.

Bosna Hersek de ülkedeki Sırp yetkililerin onay vermemesi nedeniyle Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıyamıyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:07
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  3. Kosova
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