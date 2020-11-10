AB'den koronavirüs aşısı açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşıdan 300 milyon doz satın alınacağını ve bu şirketlerle kısa bir süre içerisinde sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Söz konusu aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Von Der Leyen, "AB Komisyonu, 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle kısa bir süre sonra sözleşme imzalayacak." ifadelerini kullandı.