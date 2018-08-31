AB'den 'kış saati' kararı: Son verilecek...

Alman ZDF televizyonuna konuşan Juncker, “AB vatandaşlarının yüzde 80’ninden fazlası, bu uygulamanın kaldırılmasını ve yaz saatlerinin bütün yıl boyunca değiştirilmemesini istiyor” dedi.

Juncker, konuyla ilgili olarak AB Komisyonu temsilcileriyle görüşme yapacağını söyledi.

Söz konusu değişiklik için AB’de ulusal hükümetlerin ve Avrupa Parlamentosu’nun da onayı gerekiyor.

AB mevzuatına göre, üye 28 ülke mart ayının son pazar günü, saatleri ileri alıp yaz saatine dönerken, ekim ayının son pazar günü saatleri geri alıp kış saati uygulamasına geçiyor.

AB’nin en kuzeyindeki ülke olan Finlandiya, bu uygulamaya son verilmesinde özellikle ısrarlı.