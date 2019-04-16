AB'den İsrail'e "uluslararası hukuk" uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'in yeni yerleşim birimleri inşa etmesinin iki devletli çözüm umudunu azalttığını bildirdi.

Mogherini, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun "ABD'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıma kararı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yeniden başbakan seçilmesi halinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak etme vaadine" ilişkin oturumunda konuştu.

"AB, uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyinin 242 ve 497 sayılı kararları doğrultusunda, İsrail'in 1967 Haziran ayından bu yana işgal ettiği topraklardaki egemenlik iddiasını tanımıyor." diyen Mogherini, bunun Golan Tepeleri için de geçerli olduğunu ifade etti.

Mogherini, İsrail'de henüz oluşmayan hükümetin olası politikaları hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "İsrail, 4 bin 600 yeni yerleşim birimi inşa edeceğini duyurdu. İsrail'in yerleşim birimi inşası, uluslararası hukuka aykırı ve iki devletli çözüm ihtimaline zarar veriyor. Doğrusu iki devletli çözümden uzaklaşmakla kalınmıyor, aynı zamanda parça parça ortadan kaldırılıyor." diye konuştu.

İki devletli çözümün ortadan kalkmasının sadece kutsal topraklara değil tüm Ortadoğu'ya zarar vereceğine dikkati çeken Mogherini, "İsrail ve Filistin arasında artacak olası bir gerilim kolaylıkla kontrolden çıkabilir ve bölge için trajik sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Mogherini, barışın yolunun İsrail ve Filistin arasında 1967 sınırlarını tanımak ve Kudüs'ün iki devletin başkenti olarak tanınmasından geçtiğini söyledi.

- Trump ve Netanyahu'dan bölgede gerginliği artıracak adımlar

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.



İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimleri kazanması ve yeniden başbakan seçilmesi durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katacağı açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.





