AB'den İsrail'e Filistin uyarısı

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Gazze'de protestoların beşinci haftasına girerken gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

İSRAİL'E ÇAĞRI

İsrail askerlerinin açtığı ateşte yine sivil kayıpların yaşandığını ve yüzlerce yaralı bulunduğunu anımsatan Kocijancic, "AB olarak daha önce de dediğimiz gibi taraflara tansiyonu düşürme çağrısında bulunuyoruz. Şiddetin devam etmesi sadece Gazze'de yaşanan acıyı devam ettirir ve barış arayışlarına zarar verir" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR HEDEF ALINMAMALI"

Kocijancic, "Yaşanan kayıplardan üzüntü duyuyoruz. Siviller ve özellikle de çocuklar hedef alınmamalı. İsrail, silahsız protestoculara karşı gerçek mermi kullanmaktan kaçınmalı" uyarısında bulundu.

Diğer yandan Kocijancic, bölgedeki gelişmelere ilişkin tam bir soruşturma yürütülmesi çağrısını yineledi.