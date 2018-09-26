AB'den İran'da Donald Trump'ı baypas adımı!

New York’ta bir araya gelen AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Rusya, Çin, İran, Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları yeni bir finansal mekanizma üzerinde anlaştı.

‘Özel Amaçlı Araç’ adı verilen yeni mekanizma, İran’ın ihracat ve ithalat ödemelerinin yapılmasını sağlama ve bu ülkeyle meşru iş yapan şirketleri destekleyip güvence verme amacı taşıyor. ABD’nin çekilme kararı aldığı İran ile nükleer anlaşmayı korumak ve Tahran’ın bu anlaşmaya tam bağlı kalmasını sağlamak amacıyla formüller üreten AB’nin son adımı siyasi karar niteliğinde.

DETAYLAR BELLİ DEĞİL

Yeni mekanizmanın nasıl işleyeceğine ilişkin detaylar üye ülkelerden teknik uzmanların katılımıyla yapılacak bir toplantıda belirlenecek. Washington ise 4 Kasım’dan sonra İran ile ticareti sürdüren şirketlerin yaptırımdan kaçamayacağı konusunda AB’yi uyarmayı sürdürüyor. Bu yılki rakamlar AB-İran ticaretinin aylık 2 milyar Euro seviyesinde olduğunu gösterse de geniş çaplı çekilmeler nedeniyle bu seviyenin korunması oldukça zor gözüküyor. Peugeot, Renault, Deutsche Telekom ve Airbus gibi önemli Avrupa şirketleri mayısta İran’dan çekildi. Havayolu şirketleri Air France ve British Airways de bu ülkedeki operasyonlarına son verdi.