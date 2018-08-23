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AB'den İran'a dev destek

Avrupa Birliği (AB), İran'a 18 milyon avroluk destek paketini açıkladı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada söz konusu yardımın 8 milyon avrosu özel sektörde kullanılacak.

23 Ağustos 2018 Perşembe 17:24
AB'den İran'a dev destek

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, İran'a yönelik 8 milyon avrosu özel sektöre olmak üzere sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen projeler için 18 milyon avroluk paketin kabul edildiği belirtildi.

Söz konusu yardım, İran nükleer anlaşması kapsamında AB tarafından yapılması planlanan 50 milyon avroluk toplam destek tutarının ilk paketini oluşturuyor.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, "İran nükleer anlaşması sonucunda AB-İran ilişkilerinin yenilenmesinden bu yana birçok sektörde iş birliğimiz arttı. Bunu sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. Bu yeni paket ekonomik ve sektörel ilişkileri genişletecek." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 17:24
  1. İran
  2. Avrupa Birliği
  3. destek paketi

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