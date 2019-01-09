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AB'den İran istihbaratına yaptırım

AB Konseyi, İran istihbarat servisi ve 2 İran vatandaşına Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulamaya karar verdi

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:58
AB'den İran istihbaratına yaptırım

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikast planladığı gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının ve diğer finansal kaynaklarının dondurulmasına karar verildi.

Açıklamada, ayrıca, daha önce yaptırım listesinde yer alanlarla beraber toplam 15 kişi ve 21 İranlı kurum veya kuruluşu kapsayan yaptırım listesinin altı ay daha geçerliliğini koruyacağı kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:58
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