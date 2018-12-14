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AB'den İngiltere'ye "ne istediğini söyle" çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker:- "İngiliz dostlarımız, bize ne istediğimizi sormak yerine, gelecekteki ilişkilere dair ne istediklerini söylemeli"- "İngiliz parlamenterlerin psikolojisini anlamak (kendimkini anlamaktan) daha zor"

14 Aralık 2018 Cuma 02:54
AB'den İngiltere'ye "ne istediğini söyle" çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit sürecine ilişkin "İngiliz dostlarımız, bize ne istediğimizi sormak yerine, gelecekteki ilişkilere dair ne istediklerini söylemeli." dedi.

AB Konseyi Başkanı Tusk ve Juncker, AB Liderler Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Juncker, İngiltere'nin bir kaç hafta içerisinde Brexit sürecine ilişkin beklentilerini net biçimde AB'ye bildirmesi gerektiğini belirterek, "İngiliz dostlarımız, bize ne istediğimizi sormak yerine, gelecekteki ilişkilere dair ne istediklerini söylemeli. Bunu açıklığa kavuşturmalarını bekliyorum." diye konuştu.

AB'nin ayrılık sürecinde kendi üzerine düşen hazırlık çalışmalarını yaptığını vurgulayan Juncker, "AB Komisyonu, 19 Aralık'ta İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılığı durumunda Brüksel'in hazırlıklarına ilişkin bilgileri paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Juncker, İngiliz Parlamentosu'nda yapılması planlanan Brexit Anlaşması oylamasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta bazen kendi psikolojisini bile anlamakta zorluk çektiğini kaydederek, "Ancak, İngiliz parlamenterlerin psikolojisini anlamak daha da zor." yorumunu yaptı.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 02:54
  1. AB
  2. Juncker
  3. Tusk

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