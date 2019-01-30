AB'den İngiltere'ye "anlaşma müzakereye açık değil" resti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamasının ardından, "Ayrılık Anlaşması müzakereye açık değil." uyarısı yaptı.

AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, İngiltere'deki Brexit oylamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Aaman, İngiliz parlamentosunda kabul edilen Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerine ''alternatif bir mekanizma'' getirilmesini öngören teklife ilişkin, "Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir. Ayrılık Anlaşması, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı olarak ayrılması için en iyi ve tek yol olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"İngiliz Parlamentosunun anlaşmasız ayrılığın önüne geçilmesi konusundaki isteğini memnuniyetle karşılıyor ve paylaşıyoruz." diyen Aaman, Londra yönetimine atacağı adımlara ilişkin niyetini en kısa sürede netleştirmesi konusundaki uyarılarını sürdürdüklerini belirtti.

Aaman, Brexit'e ilişkin her türlü ihtimale karşı hazırlıklarını sürdüreceklerini vurgulayarak, Ayrılık Anlaşması'nın onaylanmasına yönelik sürecin AB kanadında da devam edeceğini bildirdi.

İngiltere'nin ayrılıktan sonraki ortaklığa yönelik niyetlerinin değişmesi ihtimaline de değinen Aaman, AB'nin mevcut ilkeleri gözeterek, ayrılık sonrasına ilişkin teklifini yeniden gözden geçirmeye hazır olacağını kaydetti.

- İngiliz parlamentosundaki oylama

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada Muhafazakar Parti'li milletvekili Graham Brady'nin verdiği ve May'in Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerine ''alternatif bir mekanizma'' getirilmesini öngören teklif 301'e karşı 317 oyla kabul edildi.

Parlamento bugün oyladığı diğer 6 teklifin 5'ini reddetti.



Reddedilen teklifler arasında ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin ''yumuşak Brexit'' öngören ve yeni bir referanduma kapı aralayan teklifi de yer aldı.



Parlamento, Muhafazakar Partili Dominic Grieve'in bütün Brexit seçeneklerini 6 oturumda tartışmayı ve oylamayı öngören teklifi ile İşçi Partili Yvette Cooper'ın parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetin elinden alan teklifini de reddetti.



İskoç Ulusal Partisinin Brexit'i ertelemeyi ve anlaşmasız Brexit seçeneğini masadan kaldırmayı öngören teklifi ile İşçi Parti'li Rachel Reeves'in herhangi bir Brexit anlaşmasına varılamaması halinde Brexit tarihinin ertelenmesini öngören teklifleri de milletvekillerinden onay alamadı.



Parlamentonun kabul ettiği tek teklif, Caroline Spelman'ın anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklifi oldu.



Bu tekliflerin biri hariç hiçbirinin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyordu. Sadece Cooper'ın teklifi parlamentoya milletvekillerinin inisiyatifiyle yasa tasarısı hazırlama ve geçirme yolunu açarak Brexit sürecini şekillendirme gücü verebilecekti.