AB'den İngiltere'ye ağır sözler! Cehennemdeki yeriniz ayrı olacak AB Konseyi Başkanı Tusk, İngiltere ile AB arasında imzalanan Brexit anlaşmasına ilişkin "Cehennemde Brexit'in mimarları için özel bir yer olacak" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İngiltere ile AB arasında imzalanan Brexit anlaşması için çok ilginç bir açıklama yaptı. Brexit'i savunanlara çok sert cevap veren Tusk, yaptığı açıklamada, "Cehennemde Brexit'in mimarları için özel bir yer olacak" dedi.

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