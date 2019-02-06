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AB'den İngiltere'ye ağır sözler! Cehennemdeki yeriniz ayrı olacak

AB Konseyi Başkanı Tusk, İngiltere ile AB arasında imzalanan Brexit anlaşmasına ilişkin "Cehennemde Brexit'in mimarları için özel bir yer olacak" dedi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:14
AB'den İngiltere'ye ağır sözler! Cehennemdeki yeriniz ayrı olacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İngiltere ile AB arasında imzalanan Brexit anlaşması için çok ilginç bir açıklama yaptı.

Brexit'i savunanlara çok sert cevap veren Tusk, yaptığı açıklamada, "Cehennemde Brexit'in mimarları için özel bir yer olacak" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:14
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