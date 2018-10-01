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AB'den İngiltere Dışişleri Bakanı'na 'Tarih kitabı oku' cevabı

AB Komisyonu Sözcüsü Schinas, günlük basın brifinginde Brexit süreciyle ilgili İngiltere'den gelen açıklamalara karşılık verdi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:10
AB'den İngiltere Dışişleri Bakanı'na 'Tarih kitabı oku' cevabı

Hunt'ın, Brüksel'e "Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin" çağrısıyla ilgili soruları yanıtlayan Schinas, "Saygıyla belirtmeliyim ki hepimizin, özellikle de dışişleri bakanlarının zaman zaman tarih kitabını açması faydalı olacaktır." dedi.

İngiltere'nin Birmingham kentindeki Muhafazakar Parti konferansında konuşan Hunt, Brüksel'in AB'den ayrılan İngiltere'yi cezalandırmak istediğini savunmuştu.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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