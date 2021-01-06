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Korona Virüs AB'den ikinci aşıya onay
Korona Virüs

AB'den ikinci aşıya onay

Avrupa Birliği (AB), Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 23:55:00 -
AB'den ikinci aşıya onay

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya onay verildiğini açıkladı.

Moderna'nın AB’de onaylanan ikinci Kovid-19 aşısı olduğunu belirten Von der Leyen, "Avrupalılar için güvenli ve etkili Kovid-19 aşıları sağlıyoruz. Avrupa, şimdiye kadar 2 milyar doz potansiyel aşıyı güvence altına aldı." ifadelerini kullandı.

AB’de onay verilen ikinci aşı

EMA'nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), bugün Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya koşullu pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiye kararı almıştı.

EMA, aşının yüzde 94,1 etkili olduğu, 18 yaş ve üzerindekilere de uygulanabileceği yönünde görüşünü bildirmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise Moderna'nın geliştirdiği aşıya 19 Aralık'ta onay vermişti.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı oldu.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı vermişti. Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık'ta AB genelinde başlamıştı.

AB, daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere, BioNTech-Pfizer ile 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.

 

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