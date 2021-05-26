AB’den iki yüzlü tavır: İsrail’e tek söz edemeyen AB Filistin’e insani yardımda bulunacakmış

Terör rejiminin barbar saldırılarına maruz kalan Filistinliler için yardım tahsis edildiğini belirten AB Komisyonu, Filistin'e insani yardımını 8 milyon avro artırma kararı aldıklarını belirtti.

Komisyon, Filistinlilere 2021 yılında tahsis edilen toplam desteğin 34,4 milyon avroya yükseltildiği açıkladı.

​İşgal rejiminin 10 Mayıs’ta Filistin’e yönelik saldırılarında en az 2 bin bina ve 4 cami tamamen yıkılmış, 15 bin bina ise kullanılamaz hale gelmişti.

Özellikle sivil yerleşim alanlarını, fabrika, okul ve hastanelerini hedef alan katil Siyonistlerin barbar saldırıları nedeniyle Filistin genelinde 150 milyon doların üzerinde maddi hasar olduğunu tahmin ediliyor.

Terörist işgalcilerin barbar saldırıları sonucu 66’sı çocuk, 39’u kadın 254 Filistinli şehit olmuş, binlerce kişi yaralanmış, 120 binden fazla kişi de yerinden yurdundan olmuştu.