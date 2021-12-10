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Dünya AB'den Hırvatistana Schengen onayı
Dünya

AB'den Hırvatistana Schengen onayı

AB İçişleri Bakanları Toplantısında alınan kararı, AB dönem başkanlığını yürüten Slovenyanın İçişleri Bakanı Ales Hoj duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 00:41:00 - 2021-12-10 00:44:58
AB'den Hırvatistana Schengen onayı

Hoj, Hırvatistanın Schengen müktesebatının tümünü uygulamak için gerekli şartları yerine getirdiğine yönelik AB ülkelerinin mutabakata vardığını bildirdi.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Hırvatistanın Schengen bölgesine katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Hıvatistanın Schengen bölgesine katılması ve diğer Schengen ülkeleriyle sınır kontrollerini kaldırması, AB Konseyinin onayından sonra mümkün olabilecek.

Para birimi olarak avroya geçmeyi de isteyen Hırvatistan, 2013te AB üyesi olmuştu. AB Komisyonu da 2019da Hırvatistanın Schengen bölgesine katılmak için gerekli şartları sağladığını açıklamıştı.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60tan fazla ülkenin vatandaşları Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. 100ün üzerinde ülkenin vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.

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