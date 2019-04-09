0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

AB'den Güney Kore'ye ILO uyarısı

AB Komisyonu, Güney Kore'nin Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) temel sözleşmelerini onaylayıp yürürlülüğe sokmaması halinde, ülkeyle imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının feshedilebileceği uyarısında bulundu

09 Nisan 2019 Salı 10:11
AB'den Güney Kore'ye ILO uyarısı

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) düzenlemelerini onaylamaması halinde Güney Kore ile olan Serbest Ticaret Anlaşmasını (FTA) feshedilebileceği uyarısında bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, başkent Seul'de yürüttüğü temaslarda Güney Kore'nin FTA kapsamında taraf olmayı kabul ettiği 4 ILO sözleşmesini onaylamayı geciktirmeye devam etmesi halinde, anlaşmaya uyulmadığını tespit etmek üzere uzman heyeti oluşturacaklarını bildirdi.

Malmström, heyetin yapacağı tespitlere göre sözleşmenin feshedilebileceğini belirtti.

Güney Kore AB ile 2011'de imzaladığı anlaşmada ILO'nun 4 temel sözleşmesini iç hukukuna uygulamayı taahhüt etmiş, ancak düzenlemeleri mecliste onaylanıp yürürülüğe koymamıştı.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki ILO'ya 1991'de üye olan Güney Kore, örgütün çalışma ilişkilerini ve işçi haklarını düzenleyen 4 temel sözleşmesini onaylamamıştı.

Güney Kore'de sendika kurulabilmesi için ilgili iş kolundaki hizmetlerden sorumlu olan bakanlığın onayı gerekiyor. Ülkede kamu görevlileri gibi bazı mesleklerin ve işten çıkarılmış işçilerin sendika üyesi olmalarına izin verilmiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 10:11
  1. AB Komisyonu
  2. Güney KORE
  3. Serbest Ticaret Anlaşması
  4. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'ya ağır darbe
    1. PKK'ya ağır darbe
    2. Gebe kalmak isteyen anne adayları ne..
    3. AFAD personeline KBRN Eğitmeni verildi
    4. Yorgun gözler yüz ifadesini etkiliyor
    5. İsrail halkı sandık başına
    6. DAGEM’de Adaçayı Dikimi Yapıldı
    7. Kocaeli’de durdurulan araçta 190 şişe..
    8. MSB: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak..
    9. FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
    10. Hacı Bektaş Veli Anma etkinlikleri..
    11. Doktor demir kaşıkla müdahale etti,..
    12. "Emniyet teşkilatı zor ve meşakkatli..
    13. (Özel) Küçük yaşta evlenen çifte hapis..
    14. Aylık en yüksek reel getiri dolarda..
    15. Sağlıklı kalp için sağlıklı aile
    16. Bu markette ekmeği 75 kuruşa almak..
    17. Ekmeklerini çöplükten çıkarıyorlar
    18. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert..
    19. Dans eden ayı görenleri gülümsetti
    20. TÜBİTAK’a Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    21. Türkiye ile Bangladeş ilaç kurumları..
    22. Erzurum’da 40 bin ceviz fidanı ile yem..
    23. Baykuş apartmanı mesken tuttu
    24. Kadıköy’deki İlhan Ünğan cinayetinde..
    25. AB'den Güney Kore'ye ILO uyarısı
    26. Tüp bebek tedavisinde kilo problemine..
    27. Nişantaşı Üniversitesinden, gastronomi..
    28. Balcalı’da "Diyabet Okulu" açıldı
    29. MSB, Irak'ın kuzeyine yapılan hava..
    30. Batı’da fark yüzde 1 ise seçim silbaştan
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    Erdoğan'ı Rusya dönüşü Mansur Yavaş da karşıladı
    Erdoğan'ı Rusya dönüşü Mansur Yavaş da karşıladı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer