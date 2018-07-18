AB'den Google'a şoke eden ceza!

AB Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, AB Komisyonu’nun Google kararını açıklamak için Türkiye saati ile 14.00’da basın toplantısı yapacak.

Vestager, Avrupa Komisyonunun Google’nin Android mobil işletim sistemini rakiplerini engellemek için kullandığı iddiası ile açılan soruşturmada verdiği cezayı açıklamak için basın toplantısı düzenleyecek.

Avrupa basınında çıkan haberlerde AB Komisyonu’nun Google’ye Android işletim sistemi nedeniyle 4.3 milyar euro ceza vermesi bekleniyor. Daha önce de Komisyon Googlea 2.4 milyar euro ceza kesmişti.

Avrupa Birliği iki yıl önce tüketicilerin onlinedaki haklarını savunnan bir şirketler koalisyonu olan FairSearchün şikayeti üzerine Androide karşı bir soruşturma başlatmıştı. Fairsearch başlta Kayak, eXpedia, TripAdvisor gibi seyahat arama motorları tarafından kurulmuş, sonrasında Microsoft da koalisyona katılmıştı.