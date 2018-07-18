0553 313 94 23

AB'den Google'a şoke eden ceza!

Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Googlea rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davada bugün karar veriyor ve Avrupa basınında yer alan haberlere göre, AB'nin Google'a 4.3 milyar euro (5 milyar dolar) ceza kesmesi bekleniyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:40
AB'den Google'a şoke eden ceza!

AB Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, AB Komisyonu’nun Google kararını açıklamak için Türkiye saati ile 14.00’da basın toplantısı yapacak.

Vestager, Avrupa Komisyonunun Google’nin Android mobil işletim sistemini rakiplerini engellemek için kullandığı iddiası ile açılan soruşturmada verdiği cezayı açıklamak için basın toplantısı düzenleyecek.

Avrupa basınında çıkan haberlerde AB Komisyonu’nun Google’ye Android işletim sistemi nedeniyle 4.3 milyar euro ceza vermesi bekleniyor. Daha önce de Komisyon Googlea 2.4 milyar euro ceza kesmişti.

Avrupa Birliği iki yıl önce tüketicilerin onlinedaki haklarını savunnan bir şirketler koalisyonu olan FairSearchün şikayeti üzerine Androide karşı bir soruşturma başlatmıştı. Fairsearch başlta Kayak, eXpedia, TripAdvisor gibi seyahat arama motorları tarafından kurulmuş, sonrasında Microsoft da koalisyona katılmıştı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:40
  1. AB
  2. Google
  3. Ceza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adil Öksüz'ün yengesi için istenen ceza belli oldu
    1. Adil Öksüz'ün yengesi için istenen..
    2. Yunan bizden rahatsızsa doğru yoldayız..
    3. Karadeniz'de nefesleri kesiliyor! An..
    4. Bedelli meclis’te
    5. Bunun adı vahşet! Annelerinin..
    6. Yalçın Topçu: Küresel bir oyun kurucu..
    7. Darbe sanığı subay halka açtığı..
    8. ‘Eğitimliler’ sağa ‘diplomalı..
    9. Putin'den sunucuya şok hareket: Onu..
    10. Klopp destek çıktı: Bu çocukların..
    11. Şoke eden PKK açıklaması! 'Halkın..
    12. İşte köhne BM’nin acziyeti!
    13. Nicolas Maduro'dan çok konuşulacak..
    14. Avcı: Mültecilerin radikalleşme riski..
    15. Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi..
    16. Fenerbahçe acı gerçeği duyurdu! FIFA...
    17. Avrupa Birliği'nden karşı hamle! Yarın..
    18. Barzani yönetiminden kritik Türkiye ve..
    19. Darbeci hain o görüntüleri inkar etti!
    20. HDP’liler hiç değişmedi
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!