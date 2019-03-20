AB’den Google’a 1.49 milyar euro ceza
Avrupa Birliği (AB) Rekabet Kurulu, internet devi Google’a 1.20 Mart 2019 Çarşamba 14:58
Avrupa Birliği (AB) Rekabet Kurulu, internet devi Google’a 1.49 milyar euro’luk para cezası verdiğini duyurdu.
AB Rekabet Kurulu, Google’a sağlık konusundaki yaptığı online reklamlardan dolayı 1.49 milyar euro’luk para cezası verdi. AB Rekabet Kurulu, Google’ın üçüncü şirketlere imtiyaz tanıdığı, reklamlarını ön plana çıkardığı, tarafsızlık ilkesine riayet etmediği ve haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle cezalandırdığını belirtti.
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